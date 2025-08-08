Most érdemes strandra menni

Visszatér a hőség. Pénteken zavartalanul napos, száraz idő várható, a déli, délnyugati szél is többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul – írja előrejelzésében a Hungaromet.

A hétvége időjárás tökéletes lesz a strandoláshoz

Fotó: Makovics Kornél

A hétvége ideálisnak ígérkezik strandoláshoz, vízparti kikapcsolódáshoz. Napos időre számíthatunk kevés felhővel. Csapadék nem valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul.