Nappal szauna, éjjel jéghideg paplan: ilyen lesz augusztus utolsó hete

Címkék#hőmérséklet#augusztus#nyárzáró#időjárás

A hétvége az átlagnál alacsonyabb hőmérsékletet hozott, de augusztus utolsó hetében az időjárás megmutatja, hogy nemcsak tavasszal, hanem nyár végén is lehet szeszélyes.

Fotó: Studio Romantic / Forrás:  Shutterstock

Idén nyáron bőven volt részünk meglepetésekben, amelyek között a kánikula és az átlag alatti hőmérséklet váltogatta egymást, jelentős csapadék nélkül. Az időjárás augusztus végére sem nyugszik meg, tovább borzolja a kedélyeket. 

A hétvége átlag alatti hőmérsékletei után az időjárás úgy tűnik, észbe kap, és rájön, hogy azért még nyár van, ha már nem is sokáig. Augusztus utolsó hete fokozatos melegedéssel indul, amely szerdára 30 fok feletti hőmérsékletet jelent, és ami péntekre akár 36 fokban is csúcsosodhat. Még egy etap erejéig tehát visszatér a kánikula, ám ízléstől függően öröm az örömben vagy az ürömben, hogy az éjszakai izzadással a forró nappalok ellenére sem kell senkinek megküzdenie, mivel éjjelente legfeljebb 10-15 fokos maximum-hőmérséklet várható.

 

