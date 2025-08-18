Ne örüljön túlságosan! Egyelőre még nem tágít a pokoli hőség

A Köpönyeg előrejelzései szerint hétfőn újra napsütéses időre készülhetünk, csapadék nem várható. A hőség visszatér: 30-32 fok között maradnak a maximumok. Kedden többnyire derült, vagy enyhén felhős idő lesz, csapadék továbbra sem várható. Az északi szél helyenként megélénkül. Délután 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.

Szerdára megint nagyon befűtenek

Szerdán, az államalapítás ünnepén továbbra is nagyrészt napos időre számíthatunk, csupán néhol jelenhetnek meg gomolyfelhők. A déli szél többfelé is erősödhet. A hőmérséklet hajnalban 9 és 18, délután 29 és 34 fok között változik.

Egyelőre maradnak a forró napok – enyhülés a hét második felében jöhet (Fotó: Mediaworks)







