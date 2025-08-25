Nem semmi ez a lehűlés, van, ahol már havazott

Nemcsak fölénk érkezett az átlagosnál hidegebb levegő – vasárnap reggelre helyenként 5 fokos minimumokkal találkoztunk –, hanem tőlünk északabbra, a Tátra térségében is rendkívül hideg volt. A szlovákiai hőtérképen reggel 9:30 után is még több helyen röpködtek a mínuszok, hát még hajnalban...

A TatraLife nevet viselő Facebook-csoportban tették közzé tegnap reggel az alábbi képet a Gáspár-csúcsról, ahol az éjszaka folyamán bizony havazott. A Gáspár-csúcs egyébként a Liptói-havasok 1987 méter magas csúcsa, amely Zakopane közelében, a lengyel-szlovák határ lengyel oldalán található.