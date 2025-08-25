augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

20°
+25
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ez komoly!

58 perce

Nem semmi ez a lehűlés, van, ahol már havazott

Címkék#Tátra#Zakopane#Gáspár-csúcs#Liptói-havasok#havazás

Nem csak nálunk volt hideg, a szombatról vasárnapra virradó éjszaka fehérbe öltözött az 1987 méter magasan található Gáspár-csúcs, írja az Időkép.hu.

Teol.hu

Nemcsak fölénk érkezett az átlagosnál hidegebb levegő – vasárnap reggelre helyenként 5 fokos minimumokkal találkoztunk –, hanem tőlünk északabbra, a Tátra térségében is rendkívül hideg volt. A szlovákiai hőtérképen reggel 9:30 után is még több helyen röpködtek a mínuszok, hát még hajnalban...

A TatraLife nevet viselő Facebook-csoportban tették közzé tegnap reggel az alábbi képet a Gáspár-csúcsról, ahol az éjszaka folyamán bizony havazott. A Gáspár-csúcs egyébként a Liptói-havasok 1987 méter magas csúcsa, amely Zakopane közelében, a lengyel-szlovák határ lengyel oldalán található.

Fotó: Apple Photos Clean Up / Forrás:  Facebook

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu