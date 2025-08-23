Időjárás
1 órája
Az igazi ősz köszönt be szeptembertől, de már most érezhető, hogy vége van a nyárnak
Sok napsütés várható vasárnap, kevés gomolyfelhővel a Köpönyeg.hu előrejelzése szerint. Csak elvétve fordul elő zápor. Marad az élénk szél, és a hűvösebb idő: délután 21-26 fok valószínű.
A honlapon található 12 napos prognózis szerint a jövő hét második felében ismét harminc fok feletti csúcsértékeket mérhetünk, a szeptember azonban ennél hűvösebb, és valljuk be, kellemesebb időjárással indít.
Érdemes lesz az eget kémlelni
12 órája
Vörösbe borul az ég – jön a vérhold Magyarország felett
Az Időkép 30 napos előrejelzése alapján pedig akövetkező hónap első fele végig így telik majd, azaz 25 és 29 Celsius fok között alakul a nnapi maximum, majd szeptember 18-ával lehűlés kezdődik, ekkor legfeljebb 21-23 fok közé kúszik a hőmérő higanyszála.
