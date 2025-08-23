augusztus 23., szombat

1 órája

Az igazi ősz köszönt be szeptembertől, de már most érezhető, hogy vége van a nyárnak

Teol.hu

Sok napsütés várható vasárnap, kevés gomolyfelhővel a Köpönyeg.hu előrejelzése szerint. Csak elvétve fordul elő zápor. Marad az élénk szél, és a hűvösebb idő: délután 21-26 fok valószínű.

Fotó: Max4e Photo / Forrás:  Shutterstock

A honlapon található 12 napos prognózis szerint a jövő hét második felében ismét harminc fok feletti csúcsértékeket mérhetünk, a szeptember azonban ennél hűvösebb, és valljuk be, kellemesebb időjárással indít. 

Az Időkép 30 napos előrejelzése alapján pedig akövetkező hónap első fele végig így telik majd, azaz 25 és 29 Celsius fok között alakul a nnapi maximum, majd szeptember 18-ával lehűlés kezdődik, ekkor legfeljebb 21-23 fok közé kúszik a hőmérő higanyszála.

 

