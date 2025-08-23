Az igazi ősz köszönt be szeptembertől, de már most érezhető, hogy vége van a nyárnak

Sok napsütés várható vasárnap, kevés gomolyfelhővel a Köpönyeg.hu előrejelzése szerint. Csak elvétve fordul elő zápor. Marad az élénk szél, és a hűvösebb idő: délután 21-26 fok valószínű.

Fotó: Max4e Photo / Forrás: Shutterstock

A honlapon található 12 napos prognózis szerint a jövő hét második felében ismét harminc fok feletti csúcsértékeket mérhetünk, a szeptember azonban ennél hűvösebb, és valljuk be, kellemesebb időjárással indít.