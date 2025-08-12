3 órája
Csillaghullás az éjszakában – érkezik az augusztusi Perseidák mesés fényjátéka
A nyári éjszakák varázsa az augusztusi csillaghullás. Ennek leglátványosabb jelensége a perseidák meteorraj. Ezek a hullócsillagok minden évben elbűvölik az égboltot figyelőket, szinte percenként húznak fényes csíkot az éjszakai égbolton.
A nyári éjszakákon, amikor a kánikula izzította levegő kissé hűvösebb lesz, sokan kimerészkednek a szabadba, hogy megcsodálják a perszeidák meteorraj csodás fényjátékkal tarkított hullócsillagait. Augusztusban az éjszakák egyik leglátványosabb természeti jelensége a perseidák által okozott csillaghullás, amely szinte percenként fényes csíkokat húz az égboltra.
A Perseidák meteorraj az augusztusi égbolt legszebb csillaghullása
Valójában ezek nem csillagok, hanem apró meteoritok, amelyek akkor izzanak fel, amikor a Föld áthalad egy üstökös vagy aszteroida által hátrahagyott porfelhőn. Ha egy ilyen meteorit belép a Föld légkörébe, a hatalmas sebesség miatt súrlódás lép fel a levegővel, amely felizzítja a meteoritot és a környező levegőt is. Ezt az izzó fényutat látjuk, amit csillaghullásnak nevezünk. A legtöbb meteorit azonban annyira kicsi, hogy teljesen elég a légkörben, és nem éri el a Föld felszínét.
A leglátványosabb az augusztus közepén megfigyelhető Perseidák meteorraj okozta csillaghullás, amelyet Szent Lőrinc könnyeinek is neveznek. Hivatalos nevét onnan kapta, hogy a Föld légkörébe belépő, felizzó porszemek a Perseus csillagkép irányából érkeznek. Valódi forrásuk azonban a 109P/Swift-Tuttle üstökös. Ennek pora július közepétől augusztus végéig ütközik a légkörrel, és látványos csúcspontja augusztus 12-13 környékén van, amikor az égbolt szinte életre kel, és óránként tucatnyi hullócsillag is átszeli az eget.
Ahhoz, hogy a Perseidák meteorraj látványát jól élvezhessük, távol kell mennünk a városok fényszennyezésétől, sötét helyet keresve, ahol 10-15 percet várni kell, hogy a szem megszokja a gyenge fényt. Jó hír, hogy ezekben a napokban ritkán takarják felhők az eget, de ez most kevésbé számít, mert a csillagok és a hullócsillagok fényét elhomályosítja planétánk hű kísérője, a Hold. Az idén szerdán este nem sokkal fél kilenc után kel fel, csütörtökön már kilenc körül, és csak másnap hajnalban nyugszik le. A Hold fényáradata miatt csak a legfényesebb Perseidák csillaghullásai tűnnek fel az égbolton. Naponta körülbelül félórával később lesz a holdkelte és holdnyugta, így talán a jövő héten már sötétebb éjszakákon is megfigyelhetjük a Perseidák hullócsillagait.
A hullócsillagok fényessége függ a meteorit méretétől és sebességétől. A nagyobb és gyorsabb darabok fényesebb, hosszabb csíkot húznak, és a különböző anyagú – kőből vagy fémből álló – meteoritok más-más színben ragyognak.
Az év során többször is láthatunk csillaghullást. A Perseidák után novemberben következik a Leonidák meteorraj, amely azonban csak 33 évente produkál igazán látványos meteorzáport, legközelebb 2032-ben, amikor óránként több száz fénycsík szeli át az eget. December közepén az év legbőségesebb meteorraját, a Geminidákat figyelhetjük meg, amely különlegessége, hogy nem üstökös, hanem egy aszteroida, a 3200 Phaethon törmelékeiből származik. Január elején a Quadrantidák hullanak, április végén pedig a Lyridák aktívak, melyek a C/1861 G1 Thatcher üstökösből erednek, ám ezek híre mégsem olyan ismert, mint az augusztusi Perseidáké.
Mindezek mellett az augusztusi Perszeidák időszaka még mindig az év egyik leglátványosabb égi eseménye. Szakemberek szerint előfordulhat, hogy az idén a Perseidák olyan fényes darabjai is megjelennek, amelyek túlragyogják a Holdat, így érdemes lesz az égboltra figyelni.