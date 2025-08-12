Csillaghullás az éjszakában – érkezik az augusztusi Perseidák mesés fényjátéka

A nyári éjszakákon, amikor a kánikula izzította levegő kissé hűvösebb lesz, sokan kimerészkednek a szabadba, hogy megcsodálják a perszeidák meteorraj csodás fényjátékkal tarkított hullócsillagait. Augusztusban az éjszakák egyik leglátványosabb természeti jelensége a perseidák által okozott csillaghullás, amely szinte percenként fényes csíkokat húz az égboltra.

Az augusztusi égbolton nem csak a Perseidákat csodálhatjuk, de a Tejút is jól kivehető

Fotó: Makovics Kornél

A Perseidák meteorraj az augusztusi égbolt legszebb csillaghullása

Valójában ezek nem csillagok, hanem apró meteoritok, amelyek akkor izzanak fel, amikor a Föld áthalad egy üstökös vagy aszteroida által hátrahagyott porfelhőn. Ha egy ilyen meteorit belép a Föld légkörébe, a hatalmas sebesség miatt súrlódás lép fel a levegővel, amely felizzítja a meteoritot és a környező levegőt is. Ezt az izzó fényutat látjuk, amit csillaghullásnak nevezünk. A legtöbb meteorit azonban annyira kicsi, hogy teljesen elég a légkörben, és nem éri el a Föld felszínét.

A leglátványosabb az augusztus közepén megfigyelhető Perseidák meteorraj okozta csillaghullás, amelyet Szent Lőrinc könnyeinek is neveznek. Hivatalos nevét onnan kapta, hogy a Föld légkörébe belépő, felizzó porszemek a Perseus csillagkép irányából érkeznek. Valódi forrásuk azonban a 109P/Swift-Tuttle üstökös. Ennek pora július közepétől augusztus végéig ütközik a légkörrel, és látványos csúcspontja augusztus 12-13 környékén van, amikor az égbolt szinte életre kel, és óránként tucatnyi hullócsillag is átszeli az eget.

Ahhoz, hogy a Perseidák meteorraj látványát jól élvezhessük, távol kell mennünk a városok fényszennyezésétől, sötét helyet keresve, ahol 10-15 percet várni kell, hogy a szem megszokja a gyenge fényt. Jó hír, hogy ezekben a napokban ritkán takarják felhők az eget, de ez most kevésbé számít, mert a csillagok és a hullócsillagok fényét elhomályosítja planétánk hű kísérője, a Hold. Az idén szerdán este nem sokkal fél kilenc után kel fel, csütörtökön már kilenc körül, és csak másnap hajnalban nyugszik le. A Hold fényáradata miatt csak a legfényesebb Perseidák csillaghullásai tűnnek fel az égbolton. Naponta körülbelül félórával később lesz a holdkelte és holdnyugta, így talán a jövő héten már sötétebb éjszakákon is megfigyelhetjük a Perseidák hullócsillagait.