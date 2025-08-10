augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

23°
+39
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elviselhetetlen lesz

1 órája

Pokoli hőség sújt le – az éjszaka sem hoz menekülést

Címkék#szervezet#életveszélyes#hőség

Teol.hu

A hőhullám vasárnap tovább erősödik, az ország jelentős részén 31–39 fok közötti csúcshőmérsékletekre számíthatunk. A legforróbb idő délen és délkeleten várható, ahol a hőmérő higanyszála megközelíti, sőt helyenként elérheti a 40 fokot is. A HungaroMet narancssárga figyelmeztetése továbbra is érvényben van – és egyre több térségben válik életveszélyes mértékűvé a hőség.

Kegyetlen időjárás vár ránk vasárnap is
Forrás: Mártonfai Dénes

Tolna vármegye is forróságba borul

Tolna vármegyében vasárnap a kora délutáni órákban 38–39 fok is lehet. Az éjszakák sem hoznak enyhülést: a hőmérséklet több településen 20 fok felett marad, ami komoly terhelést jelent a szervezetnek és az épületeknek is. A klímával nem rendelkező lakásokban éjjel sem tud lehűlni a levegő, így a hőség folyamatosan gyengíti a szervezetet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu