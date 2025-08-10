Pokoli hőség sújt le – az éjszaka sem hoz menekülést

A hőhullám vasárnap tovább erősödik, az ország jelentős részén 31–39 fok közötti csúcshőmérsékletekre számíthatunk. A legforróbb idő délen és délkeleten várható, ahol a hőmérő higanyszála megközelíti, sőt helyenként elérheti a 40 fokot is. A HungaroMet narancssárga figyelmeztetése továbbra is érvényben van – és egyre több térségben válik életveszélyes mértékűvé a hőség.

Kegyetlen időjárás vár ránk vasárnap is

Forrás: Mártonfai Dénes

Tolna vármegye is forróságba borul

Tolna vármegyében vasárnap a kora délutáni órákban 38–39 fok is lehet. Az éjszakák sem hoznak enyhülést: a hőmérséklet több településen 20 fok felett marad, ami komoly terhelést jelent a szervezetnek és az épületeknek is. A klímával nem rendelkező lakásokban éjjel sem tud lehűlni a levegő, így a hőség folyamatosan gyengíti a szervezetet.