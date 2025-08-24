Sokkoló: új égitest típust fedeztünk fel?

Egy véletlen megfigyelés során Elena Shablovinskaia és kollégái valami egészen különleges objektumra bukkantak: egy apró, de rendkívül fényes pontra, amely a „Punctum” (latinul: „pont”) nevet kapta, írja a Köpönyeg.hu. Punctum különlegessége, hogy se az optikai, se az infravörös, se az X-sugárzásban nem látható – egyedül az ALMA rádiótávcső milliméteres tartományában bukkan elő. Ráadásul itt elképesztő módon viselkedik: a fénye 50 százalékban polarizált, vagyis a fényhullámok szinte katonás rendben, egy irányba állnak. Ez a mérték extragalaktikus objektumnál példátlan. Fényessége is döbbenetes: Punctum nagyjából százezerszer erősebb, mint egy átlagos magnetár, százszor fényesebb a mikrokvazároknál, és a híres Rák-ködön kívül alig akad párja.

A Tejútrendszertől mindössze 12 millió fényévre, a Centaurus csillagkép irányában található a Punctum

Forrás: Shutterstock

A tudósok szerint az objektum fényét nagy valószínűséggel szinkrotronsugárzás adja, amit extrém mágneses terekben keringő részecskék bocsátanak ki. Ez a jelenség ismert a pulzároknál, magnetároknál és szupernóva-maradványoknál is, de Punctum egyszerűen nem illik egyik kategóriába sem: túl fényes a magnetárhoz, túl rendezett a szupernóva-maradványhoz, és túl erős a galaxis szálas szerkezeteihez képest.