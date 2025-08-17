Vasárnap is marad a kánikula, egyelőre nem látszik komolyabb enyhülés

A reggeli órákban a hőmérséklet 21-22 °C fok körül alakul, majd napközben gyorsan melegszik a levegő, a délutáni csúcshőmérséklet eléri a 33 fokot. Tovább tombol a kánikula, amely előreláthatóan jövő szerdáig kitart. Még augusztus 20-án is 33 fokos meleget jósol a Köpönyeg.

Vasárnap is tombol a kánikula, meleg, napos idő várható

Fotó: Köpönyeg

Tovább tombol a kánikula

Vasárnap a nap nagy részében derült vagy gyengén felhős égbolt, élénk vagy erős légmozgás várható, csapadék nem valószínű. Ajánlott a napvédelem: kalap, napszemüveg, magas faktorszámú naptej használata. A meleg időjárás miatt különösen fontos a folyamatos folyadékpótlás, valamint a fizikai megterhelés kerülése a legmelegebb órákban. A naplemente idején a hőmérséklet lassan csökken, estére 19 Celsius fok körüli értékekre hűlhet a levegő.