augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

25°
+37
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sok lesz a napsütés

58 perce

Vasárnap is marad a kánikula, egyelőre nem látszik komolyabb enyhülés

Címkék#kánikula#augusztus#időjárás

Vasárnap, augusztus tizenhetedikén Szekszárdon forró, nyári időre számíthatunk. Tovább tombol a kánikula.

Brunner Mónika

A reggeli órákban a hőmérséklet 21-22 °C fok körül alakul, majd napközben gyorsan melegszik a levegő, a délutáni csúcshőmérséklet eléri a 33 fokot. Tovább tombol a kánikula, amely előreláthatóan jövő szerdáig kitart. Még augusztus 20-án is 33 fokos meleget jósol a Köpönyeg. 

Brutális kánikula vár ránk az idei nyáron tombol a kánikula
Vasárnap is tombol a kánikula, meleg, napos idő várható 
Fotó: Köpönyeg

Tovább tombol a kánikula

Vasárnap a nap nagy részében derült vagy gyengén felhős égbolt, élénk vagy erős légmozgás várható, csapadék nem valószínű. Ajánlott a napvédelem: kalap, napszemüveg, magas faktorszámú naptej használata. A meleg időjárás miatt különösen fontos a folyamatos folyadékpótlás, valamint a fizikai megterhelés kerülése a legmelegebb órákban. A naplemente idején a hőmérséklet lassan csökken, estére 19 Celsius fok körüli értékekre hűlhet a levegő. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu