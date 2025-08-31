Valami megint készül az égen… De vajon napsütés vagy zivatar jön?

Hétfőn igazi nyár végi hangulat vár ránk, de nem mindenhol lesz zavartalan a napsütés. Bár sokfelé derült lesz az ég, időnként sűrűbb gomolyfelhők gyűlhetnek, és elszórtan egy-egy futó zápor vagy zivatar is becsúszhat.

Fotó: Makovics Kornél

A Dunántúlon élénk, erős déli szélre is számíthatunk. Hajnalban helyenként pára, köd nehezítheti a reggelt, 10 és 18 fok közötti minimumokkal. Délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden folytatódik a nyárias idő, sok napsütéssel. A csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul.