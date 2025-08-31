Vihar, mentés és elmaradt programok: így borította fel a hétvégét az eső Tolna vármegyében (videóval)

Nagymányokon a szombatra tervezett Bányásznap programjai végül nem maradtak el, de a rossz idő miatt a szabadtéri helyszín helyett a Művelődési Házban tartották meg a rendezvényt.

Sártengerré változott a regölyi templom-rom környéke Fotó: Molnár Gyula

A vihar miatt 200 ember ragadt a templomromnál

A regölyi templomrom felavatása és felszentelése hivatalosan még lezajlott, ám a szertartás után hatalmas vihar csapott le. A földút teljesen felázott, több mint 50 autó elakadt, és 200 ember rekedt a helyszínen. A bajba jutottakat traktorokkal és katonai járművekkel kellett kimenteni. A részletekről korábban kollégánk számolt be.

A Csatári Sokadalmat is elmosta

Szekszárdon pénteken még gond nélkül elindult a Csatári Sokadalom, de a szombati programokat a viharos esőzés teljesen meghiúsította. A szervezők a koncerteket, a vásárt és a felhőtlennek ígérkező családi eseményt is kénytelenek voltak lemondani.

Tevelen elmosta a galuskát az eső

Tevelen az idei Galuska Fesztivált is felülírta a rossz idő. A gasztronómiai és kulturális programokat szinte teljesen törölni kellett, miután az esőzés miatt lehetetlenné vált a szabadtéri események megtartása.

Németkéren is elmaradt a felvonulás

Németkéren a Német Nemzetiségi Nap hivatalos ünnepi része ugyan lezajlott, de a nagyszabású felvonulást a zivatar teljesen ellehetetlenítette. A szervezők ígérik, hogy amint lehet, pótolják a programot.

Kisdorognál a vihar fát döntött az útra

Fotó: Mártonfai Dénes

Friss időjárás-előrejelzés Tolna vármegyére

Ma heves viharokra már nem kell készülni, de sok felhő lesz az égen, többfelé eső, zápor, helyenként zivatar várható. Több helyen élénk északnyugati szél fúj, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A reggeli órákban 16 °C, délután 25 °C körül alakul a hőmérséklet.

Hétfőn már sok napsütés várható. Elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A Dunántúlon többfelé élénk, délies szél fúj. Hajnalban 10 és 18 °C közötti hőmérséklet várható, délutánra 27 és 32 °C közötti csúcsértékekkel.