Viharokkal búcsúzik az augusztus

Búcsúzni készül a nyár. Bár a hőmérséklet meredek zuhanására még nem kell számítani, ugyanakkor az eddigieknél kevesebb napsütésre kell készülni szombaton. A HungaroMet előrejelzése alapján főleg a Dunántúlon és a középső országrészben többfelé várható ismétlődő zápor, zivatar. Többfelé megélénkül, olykor megerősödhet a délies szél, amely a nap második felében a Dunántúlon egyre nagyobb területen északnyugatira fordul.

Viharokat hoz a szombat

Fotó: Illusztráció/Shutterstock

Zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak. A maximum hőmérséklet általában 26 és 34 fok között valószínű, azonban a tartósabban felhős, csapadékosabb vidékeken ennél több fokkal hűvösebb is lehet.

Vasárnap jobbára erősen felhős vagy borult idő valószínű. Többfelé várható ismétlődő eső zápor, zivatar. Az északnyugati, nyugati szelet többfelé élénk, a Dunántúl nyugati és északi részén erős lökések kísérik. A minimum-hőmérséklet 15, 20, a csúcsérték 22, 30 fok között alakul.