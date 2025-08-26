Visszatér a kánikula: 33 fokkal támad a szubtrópusi meleg!

Többnyire derült vagy fátyolfelhős idő valószínű. Csapadék nem lesz. A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint a légmozgás mindenütt mérséklődik, legyengül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 9 és 16 fok között alakul, de a derült, hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal hidegebb, míg néhol a magasabban fekvő részeken kissé enyhébb idő várható. A délies szél többfelé megélénkül.

A csúcsérték harminc fok körül alakul ma, de holnap és honapután ennél melegebb lesz

Fotó: Ahmet Misirligul / Forrás: Shutterstock

A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között valószínű. Az elmúlt napokat meghatározó frontátvonulás után ismét délnyugatira fordul az áramlás, ezzel szubtrópusi eredetű meleg érkezik a Kárpát-medence fölé. Fronthatás így nem várható, de a magasban zajló gyors melegedés az időjárás-változásokra különösen érzékenyek körében kellemetlen panaszokat okozhat. A többi között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomás-ingadozás, ingerlékenység is jelentkezhet.