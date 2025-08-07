Visszatér, amire nem mindenki várt, de meddig tart? – Erre készülj a mai napon!

Csütörtökön a napsütésé lesz a főszerep, bár időnként egy-egy fátyolfelhő besétál a képbe. Esőnek esélye sincs, a levegő pedig újra nyári nagyüzembe kapcsol: 30–32 fokig kúszik a hőmérő higanyszála – írja előrejelzésében a koponyeg.hu.

Fotó: Szabó Imre/delmagyar.hu

A kánikula tehát hivatalosan is visszatér, úgyhogy a vízpart, a fagyi és a kalap ismét a legjobb barátai lehetnek azoknak, akik a munkahét utolsó két napját pihenéssel tölthetik.

Pénteken sem várható változás, sőt: ragyogó napsütés, száraz levegő és 30–36 fok közötti országos forróság érkezik. Úgy tűnik, a nyár most nem fog finomkodni.