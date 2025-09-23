szeptember 23., kedd

1 órája

A fűtés még várhat, s a kiskertben is tovább kint lehet lenni

Címkék#hőmérséklet#időjárás#nyár

Brunner Mónika
A fűtés még várhat, s a kiskertben is tovább kint lehet lenni

A kép illusztráció.

Forrás: Shutterstock

Most már meg sem lepődünk azon, hogy szeptember közepét is elhagyva még mindig nyári meleg fogad bennünket. Jó tíz éve ilyenkor már mindenki azt számolgatta, hogy mikor kell bekapcsolnia a fűtést, s hogy miként fog kijönni az elszámolásig. A napos, enyhe időjárás miatt sokan fellélegeztek: a fűtés még várhat, a kertben is tovább lehet dolgozni, és a gyerekek is élvezhetik a szabad levegőt. Bár keddtől jelentősen csökken a hőmérséklet, harmincról húsz fokra esik majd vissza, úgy tűnik, a kellemes idő egész szeptemberben kitart majd. A szeptember nemcsak meghosszabbította a nyarat, de eddig pénztárcakímélő hónapot is hozott.

 

