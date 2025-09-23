A fűtés még várhat, s a kiskertben is tovább kint lehet lenni

Most már meg sem lepődünk azon, hogy szeptember közepét is elhagyva még mindig nyári meleg fogad bennünket. Jó tíz éve ilyenkor már mindenki azt számolgatta, hogy mikor kell bekapcsolnia a fűtést, s hogy miként fog kijönni az elszámolásig. A napos, enyhe időjárás miatt sokan fellélegeztek: a fűtés még várhat, a kertben is tovább lehet dolgozni, és a gyerekek is élvezhetik a szabad levegőt. Bár keddtől jelentősen csökken a hőmérséklet, harmincról húsz fokra esik majd vissza, úgy tűnik, a kellemes idő egész szeptemberben kitart majd. A szeptember nemcsak meghosszabbította a nyarat, de eddig pénztárcakímélő hónapot is hozott.