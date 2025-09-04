A vénasszonyoknak is kijár a lazítás

Sokan nem szeretik a nyár végét, az őszben valami fájdalmas elmúlás érzést találnak. Pedig az ősz különleges hangulatot áraszt, amikor a természet színei lassan átalakulnak. A fák lombjai aranyba, vörösbe és barnába öltöznek. Az emberek a kánikulai meleg fojtó hatása után fellélegezhetnek, a levegő hűvösebb, mégis frissítő, tele van a lehulló avar az őszi virágok vagy a szőlők illatával. A lassan rövidülő nappalok meleg fényben fürdenek. Az őszi táj sétára, elmélyülésre, egy kis lelassulásra hív. Van, aki ezt az időszakot választja a pihenésre. Ez az évszak, különösen a vénasszonyok nyarának ideje, egyszerre szép és elmélkedésre ösztönző. Itt van az ősz, itt van újra...

Fotó: Nagy Lajos / Veszprém Megyei Napló