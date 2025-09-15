szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

22°
+21
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szeptember végén jön az ősz

2 órája

Átmeneti lehűlés jön, de ez még mindig nem az őszi idő

Címkék#hőmérséklet#hidegfront#zápor

Egy hidegfront rondít bele a késő nyári napokba. Kedden napközben egy átmeneti lehűlés érkezik, hoz szelet és csapadékot, majd ismét melegszik az idő.

Mauthner Ilona

Kedden hidegfront érkezik, a nyugati tájakon őszies idő várható, míg Tolnában és délkeleten 24-28 fokig melegszik a levegő. Aztán szerdától anticiklon alakítja az időjárást, napról-napra emelkedő hőmérséklet várható. Tehát átmeneti lehűlés után még visszatér a kései nyár.

átmeneti lehűlés jön, majd visszatér a nyár
Átmeneti lehűlés jön, de ez még mindig nem az őszi idő
Forrás:  sonline.hu

Átmeneti lehűlés, majd ismét nyárias idő

Kedden napsütéssel indul a nap, de egy hidegfront hatására északon, északnyugaton már reggel készülni lehet esőre, záporra, helyenként zivatarra. Napközben északnyugatról délkelet felé haladva egyre többfelé ered el az eső, de késő délután észak felől elkezd felszakadozni a felhőzet. Élénk, erős, helyenként viharos északi-északnyugati szél kíséri a frontot. Kora reggel 11-17 fok várható, délután 16 és 29 fok között alakul a hőmérséklet, északnyugaton lesz hűvösebb, délkeleten melegebb az idő – írta a met.hu.

Szerdán a felhőátvonulásokból már csak elszórtan, többségében északkeleten fordulhat elő futó zápor, néhol zivatar. Napközben több helyen megerősödik az északnyugati szél. Délután 19-24 fokra készülhetünk. A hét második felében – csütörtöktől a következő hét elejéig – ismét visszatér a nyári idő, közel 30 fokos meleggel. Most úgy látszik, hogy a jövő hét végétől csökken annyit a hőmérséklet, hogy örülni fogunk a 20 fokos melegnek is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu