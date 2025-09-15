Kedden hidegfront érkezik, a nyugati tájakon őszies idő várható, míg Tolnában és délkeleten 24-28 fokig melegszik a levegő. Aztán szerdától anticiklon alakítja az időjárást, napról-napra emelkedő hőmérséklet várható. Tehát átmeneti lehűlés után még visszatér a kései nyár.

Átmeneti lehűlés jön, de ez még mindig nem az őszi idő

Forrás: sonline.hu

Átmeneti lehűlés, majd ismét nyárias idő

Kedden napsütéssel indul a nap, de egy hidegfront hatására északon, északnyugaton már reggel készülni lehet esőre, záporra, helyenként zivatarra. Napközben északnyugatról délkelet felé haladva egyre többfelé ered el az eső, de késő délután észak felől elkezd felszakadozni a felhőzet. Élénk, erős, helyenként viharos északi-északnyugati szél kíséri a frontot. Kora reggel 11-17 fok várható, délután 16 és 29 fok között alakul a hőmérséklet, északnyugaton lesz hűvösebb, délkeleten melegebb az idő – írta a met.hu.

Szerdán a felhőátvonulásokból már csak elszórtan, többségében északkeleten fordulhat elő futó zápor, néhol zivatar. Napközben több helyen megerősödik az északnyugati szél. Délután 19-24 fokra készülhetünk. A hét második felében – csütörtöktől a következő hét elejéig – ismét visszatér a nyári idő, közel 30 fokos meleggel. Most úgy látszik, hogy a jövő hét végétől csökken annyit a hőmérséklet, hogy örülni fogunk a 20 fokos melegnek is.