Beköszöntött az igazi ősz, de a hét második felére visszatér a jó idő

Vasárnap hidegfront érte el térségünket, a jó idő azonban a hét második felére visszatér. Hétfőn reggelre köd képződhet, mely a délelőtt folyamán feloszlik. Ezután napos, gomolyfelhős idő várható. Kellemes kora őszi időnk lesz, 20-25 fok közötti csúcshőmérséklettel.

Fotó: La Famiglia / Forrás: Shutterstock

Kedden a kezdeti napsütés után északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és délutántól egyre több helyen ered el az eső. Késő délutántól megerősödik az északnyugati szél. A hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul.