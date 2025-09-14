Időjárás
1 órája
Beköszöntött az igazi ősz, de a hét második felére visszatér a jó idő
Vasárnap hidegfront érte el térségünket, a jó idő azonban a hét második felére visszatér. Hétfőn reggelre köd képződhet, mely a délelőtt folyamán feloszlik. Ezután napos, gomolyfelhős idő várható. Kellemes kora őszi időnk lesz, 20-25 fok közötti csúcshőmérséklettel.
Kedden a kezdeti napsütés után északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és délutántól egyre több helyen ered el az eső. Késő délutántól megerősödik az északnyugati szél. A hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul.
