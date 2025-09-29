Berúgta az ajtót az ősz, de az igazán hideg csak ezután jön!

Hétfő hajnalra az ország több pontján 10 Celsius-fok alá süllyedt a hőmérséklet, és a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lénárddaróc környékén rövid időre fagypont alatti értéket is rögzítettek. Ez volt eddig az ősz leghidegebb éjszakája – és a jelek szerint ez még csak a kezdet, írja a Köpönyeg.hu.

Fotó: Leszek Glasner / Forrás: Shutterstock

A hét további részében a hőmérséklet tartósan az ilyenkor szokásosnál hűvösebben alakul, és gyakran a felhők mögül csak rövidebb időre kacsint majd ránk a nap. A légkör mozgalmasabb arcát mutatja: időről időre esőre, záporokra is készülhetünk, amit élénk, olykor erős szél kísér. A nappali hőmérsékletek lassan visszaesnek, és a hét második felében már csupán 11–16 fok körül alakulnak a maximumok. Ez pedig azt jelenti, hogy a kabát és a melegebb ruhák végleg előkerülnek a szekrényből. A hajnalok különösen csípősek lesznek, a fagyzugos területeken ismét mínusz közeli értékek fordulhatnak elő, ami a kerti növényeknek és a korán kelőknek egyaránt kihívást jelent.