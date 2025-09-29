59 perce
Berúgta az ajtót az ősz, de az igazán hideg csak ezután jön!
Bár sokan még az indián nyár enyhébb napjaira vágytak, a szeptember végi időjárás gyorsan kijózanított bennünket. Az elmúlt hétvégén már megtapasztalhattuk, hogy az ősz nemcsak színes falevelekkel és hűvös szellőkkel jár, hanem igazi hideggel, is. Ezt mutatja, hogy éjjel fagyott.
Hétfő hajnalra az ország több pontján 10 Celsius-fok alá süllyedt a hőmérséklet, és a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lénárddaróc környékén rövid időre fagypont alatti értéket is rögzítettek. Ez volt eddig az ősz leghidegebb éjszakája – és a jelek szerint ez még csak a kezdet, írja a Köpönyeg.hu.
A hét további részében a hőmérséklet tartósan az ilyenkor szokásosnál hűvösebben alakul, és gyakran a felhők mögül csak rövidebb időre kacsint majd ránk a nap. A légkör mozgalmasabb arcát mutatja: időről időre esőre, záporokra is készülhetünk, amit élénk, olykor erős szél kísér. A nappali hőmérsékletek lassan visszaesnek, és a hét második felében már csupán 11–16 fok körül alakulnak a maximumok. Ez pedig azt jelenti, hogy a kabát és a melegebb ruhák végleg előkerülnek a szekrényből. A hajnalok különösen csípősek lesznek, a fagyzugos területeken ismét mínusz közeli értékek fordulhatnak elő, ami a kerti növényeknek és a korán kelőknek egyaránt kihívást jelent.
