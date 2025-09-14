Brutális idő jöhet, zivatarral, felhőszakadással, jégesővel

Mint írják egy hidegfront előterében, illetve a hidegfront mentén több hullámban alakulhatnak ki zivatarok. Délelőtt, illetve kora délutánig egy kelet, északkelet felé helyeződő záporos csapadéktömbben fordulhatnak elő zivatarok, jellemzően intenzív csapadék (20-30 milliméter), esetleg kisebb szemű jég és szélerősödés kíséretében. A déli óráktól nyugat felől már a hidegfront mentén újabb hullámban alakulhatnak ki zivatarok, nagyobb számossággal az ország déli felén. Ezek környezetében továbbra is intenzív csapadék (20-25 milliméter), néhol felhőszakadás (25-30 milliméter), jég (1-2 centiméteres), illetve viharos széllökés (60-80 kilométer per óra) fordulhat elő. Várhatóan késő estére megszűnnek a zivatarok, illetve kelet felé elhagyják az országot.

A szél is megerősödik, viharossá fokozódik

Forrás: Shutterstock / Illusztráció

Vasárnap éjfélig területi átlagban helyenként a 20 mm-t is meghaladhatja a lehulló csapadék mennyisége, valamint ismétlődő záporokból, zivatarokból egy-egy helyen akár 40 milliméter feletti értékek is összegyűlhetnek.