Most már mindig ilyen pokoli lesz a nyár? Dr. Gabi Géza volt a podcast vendég

Az időjárás az a téma, melyről mindenkinek van véleménye. Így van ez az idei nyár végén is, idén „csak” 55 hőségnapot kellett elviselnünk, míg tavaly 77 volt a hőségnapok száma. Ennek ellenére idén pokolinak éreztük a forróságot, főleg úgy, hogy aszállyal is párosult.

Dr. Gabi Géza volt a Tolnai Népújság podcast vendége, a szekszárdi agrárszakmérnököt ezúttal az időjárásról kérdeztük

Forrás: Makovics Kornél/Tolnai Népújság

A Tolnai Népújság podcast vendége, dr. Gabi Géza szekszárdi agrárszakmérnök volt, aki évtizedek óta gyűjti a meteorológiai adatokat, így őt az időjárásról kérdeztük. A forróságról, az aszályról, illetve annak hatásáról.

Hogyan készüljenek a mezőgazdasági termelők a jövőben, lehet-e, érdemes-e kukoricával foglalkozni, vagy más növényt kell helyette keresni. A szakembert arról is kérdeztük, milyen télre számíthatunk az idén.