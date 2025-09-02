szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

28°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ilyen lesz az ősz

3 órája

Élvezze ki a ragyogó napsütést, már csak két hét van vissza a meleg időből

Címkék#csapadék#hőmérséklet#időjárás

Pár évvel ezelőtt augusztus 20-a fordulópont volt az időjárásban is. Jellemzően hűvösebbre fordult az idő, több lett a csapadék. Nos, azóta ez a teória átalakult, egészen szeptember végéig maradni szokott a nyárias meleg. Idén úgy tűnik megdől a hagyomány, a hónap második felében ugyanis elbúcsúzik a nyár.

Mauthner Ilona

A koponyeg.hu számításai szerint szeptember elején jellemzően meleg lesz az idő, bár dörgéssel és villámlással kísért zivatarok is előfordulnak majd.A hónap közepéig marad a nyárias meleg, majd elbúcsúzik a nyár.

a hónap közepén elbúcsúzik a nyár
Szeptember közepén elbúcsúzik a nyár, több lesz a csapadék és a hőmérséklet is 20 fok körülire csökken
Forrás:  Shutterstock/illusztráció

Hamarosan elbúcsúzik a nyár

Ez a nyár is elment, szeptember 1-jén nemcsak az iskola, hanem az ősz is megkezdődik. Egyre többen találgatják, vajon milyen időjárást hoz nekünk az ősz. Fürödhetünk-e még a Balatonban, vagy már csak kirándulásokat érdemes szervezni, esetleg kerti sütögetést? 

A meteoprog.com oldala szerint jól látszik, hogy nagyjából szeptember 19-ig számolhatunk már-már nyárias idővel és sok napsütéssel. Mindez azt jelenti, hogy szeptember első hetében még 25-26 fokos nappali maximumokra készülhetünk és ezek a hőmérsékleti értékek – esetleg 1-2 fokos lehűléssel – ki is tartanak szeptember 19-ig. Ráadásul ebben az időszakban a nap is sokat süt majd, elvétve lesznek csak borúsabb napok. Szeptember 19-től azonban elkezdődik egy változás és nemcsak borongósabbá válnak napjaink, hanem a hőmérő higanyszála sem fog már 20-21 foknál feljebb kúszni – írta a Metropol.

A legcsapadékosabb időszak szeptember 11–20. között várható. A Balaton vize szeptember közepéig még 20-22 fok körül alakul, ezt követően már csak a bátrabbaknak ajánlható, ugyanis 18 fok alá hűl. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu