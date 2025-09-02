3 órája
Élvezze ki a ragyogó napsütést, már csak két hét van vissza a meleg időből
Pár évvel ezelőtt augusztus 20-a fordulópont volt az időjárásban is. Jellemzően hűvösebbre fordult az idő, több lett a csapadék. Nos, azóta ez a teória átalakult, egészen szeptember végéig maradni szokott a nyárias meleg. Idén úgy tűnik megdől a hagyomány, a hónap második felében ugyanis elbúcsúzik a nyár.
A koponyeg.hu számításai szerint szeptember elején jellemzően meleg lesz az idő, bár dörgéssel és villámlással kísért zivatarok is előfordulnak majd.A hónap közepéig marad a nyárias meleg, majd elbúcsúzik a nyár.
Hamarosan elbúcsúzik a nyár
Ez a nyár is elment, szeptember 1-jén nemcsak az iskola, hanem az ősz is megkezdődik. Egyre többen találgatják, vajon milyen időjárást hoz nekünk az ősz. Fürödhetünk-e még a Balatonban, vagy már csak kirándulásokat érdemes szervezni, esetleg kerti sütögetést?
A meteoprog.com oldala szerint jól látszik, hogy nagyjából szeptember 19-ig számolhatunk már-már nyárias idővel és sok napsütéssel. Mindez azt jelenti, hogy szeptember első hetében még 25-26 fokos nappali maximumokra készülhetünk és ezek a hőmérsékleti értékek – esetleg 1-2 fokos lehűléssel – ki is tartanak szeptember 19-ig. Ráadásul ebben az időszakban a nap is sokat süt majd, elvétve lesznek csak borúsabb napok. Szeptember 19-től azonban elkezdődik egy változás és nemcsak borongósabbá válnak napjaink, hanem a hőmérő higanyszála sem fog már 20-21 foknál feljebb kúszni – írta a Metropol.
A legcsapadékosabb időszak szeptember 11–20. között várható. A Balaton vize szeptember közepéig még 20-22 fok körül alakul, ezt követően már csak a bátrabbaknak ajánlható, ugyanis 18 fok alá hűl.