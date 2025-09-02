Élvezze ki a ragyogó napsütést, már csak két hét van vissza a meleg időből

A koponyeg.hu számításai szerint szeptember elején jellemzően meleg lesz az idő, bár dörgéssel és villámlással kísért zivatarok is előfordulnak majd.A hónap közepéig marad a nyárias meleg, majd elbúcsúzik a nyár.

Szeptember közepén elbúcsúzik a nyár, több lesz a csapadék és a hőmérséklet is 20 fok körülire csökken

Forrás: Shutterstock/illusztráció

Hamarosan elbúcsúzik a nyár

Ez a nyár is elment, szeptember 1-jén nemcsak az iskola, hanem az ősz is megkezdődik. Egyre többen találgatják, vajon milyen időjárást hoz nekünk az ősz. Fürödhetünk-e még a Balatonban, vagy már csak kirándulásokat érdemes szervezni, esetleg kerti sütögetést?