szeptember 12., péntek

Mária névnap

23°
+24
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

3 órája

Elromlik az idő a hétvégén, vége a nyárnak

Címkék#zápor zivatar#időjárás#ősz

Teol.hu

Eleinte sok napsütés várható, majd egyre több gomolyfelhő képződik szombaton, és estétől egyre többfelé alakulhat ki zápor, zivatar, írja a Köpönyeg.hu. A levegő átmenetileg 25 és 29 fok közé melegszik. A Délkeleti szél megélénkül. Vasárnap délelőtt az erősen felhős égből többfelé alakulhat ki zápor, zivatar. Délután aztán nyugat felől csökken a felhőzet. A szél északnyugatira fordul és többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. 21-22 fok köré esik vissza a hőmérséklet, igazi kora őszi időnk lesz. 

Summer,End.,Green,Sunglasses,Rest,On,The,Rock,Next,To
Fotó: Al More / Forrás:  Shutterstock

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu