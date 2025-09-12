Elromlik az idő a hétvégén, vége a nyárnak

Eleinte sok napsütés várható, majd egyre több gomolyfelhő képződik szombaton, és estétől egyre többfelé alakulhat ki zápor, zivatar, írja a Köpönyeg.hu. A levegő átmenetileg 25 és 29 fok közé melegszik. A Délkeleti szél megélénkül. Vasárnap délelőtt az erősen felhős égből többfelé alakulhat ki zápor, zivatar. Délután aztán nyugat felől csökken a felhőzet. A szél északnyugatira fordul és többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. 21-22 fok köré esik vissza a hőmérséklet, igazi kora őszi időnk lesz.

Fotó: Al More / Forrás: Shutterstock