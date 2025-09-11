Hidegfront okozhat fejfájást, vérnyomás-ingadozást

A ködfoltok megszűnése után pénteken napos, gomolyfelhős idő várható, délután elszórtan záporral. Mérsékelten meleg idő lesz 27 fok körüli maximumokkal. Szombaton a sok napsütést felhősödés követi. Reggel 15, délután 26 fokot mérhetünk.

Fotó: New Africa / Forrás: Shutterstock

A Köpönyeg.hu arról számol be, hogy hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív- és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (például ízületi fájdalmak) is felerősödhetnek.