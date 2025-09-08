szeptember 8., hétfő

Rengetegen vonultak a Kálvária-kilátóhoz, hogy megnézzék a holdfogyatkozást (videóval és fotókkal!)

Címkék#teol video#telihold#holdfogyatkozás#égi jelenség

Vasárnap este különleges égi jelenség ejtette ámulatba Tolna vármegye lakóit: teljes holdfogyatkozás volt megfigyelhető, amely a napnyugtával egyidőben kezdődött, és csaknem két órán át tartott. A vörös árnyalatba boruló telihold látványát tízezrek követték nyomon a megye számos pontján. Mutatjuk, hogy telt a holdfogyatkozás Szekszárdon.

Bencze Péter

Szekszárdon, a Kálvária kilátónál már este hét óra körül több százan gyűltek össze. Családok, baráti társaságok és csillagászat iránt érdeklődők egyaránt érkeztek: sokan pokrócot vittek magukkal, hogy kényelmesen figyelhessék az égi jelenséget, mások távcsövekkel és fényképezőgépekkel készültek a holdfogyatkozás ritka pillanatára. Bár a városban a fátyolfelhők miatt csak később, nyolc óra után vált igazán láthatóvá a Hold, a hangulat így is ünnepélyes volt.

Lenyűgöző látvány volt a vasárnap esti holdfogyatkozás
Igazán lenyűgöző látvány volt a vasárnap esti holdfogyatkozás fotó: Makovics Kornél

Ekkor jön létre a holdfogyatkozás

A jelenség különlegessége, hogy a Hold már részben elsötétült állapotban kelt fel a magyar horizonton. A teljes árnyék 19:31-kor takarta el teljesen az égitestet, a fogyatkozás csúcspontja pedig 20:12-kor következett be. A teljesség 82 percig tartott, egészen 20:53-ig, majd részleges fázisban még közel egy órán át élvezhették a látványt a megfigyelők.

„A Hold a Föld árnyékának legmélyebb részén haladt át, ezért a színe különösen vöröses árnyalatot vett fel. Ezt a fényjátékot a Föld légköre okozza, amely megtöri a napfényt, és csak a hosszabb hullámú, narancsos-vörös fényt engedi át a Hold felszínére” – magyarázta lapunknak Hatházi Gergely gyönki amatőr csillagász. Hozzátette: a mostani fogyatkozás különlegessége volt, hogy alig két és fél nappal a perigeum előtt következett be, amikor a Hold 369 ezer kilométerre közelítette meg a Földet, ezért nagyobbnak és fényesebbnek tűnt az égbolton.

Rengetegen figyelték az égi jelenséget a szekszárdi Kálvária kilátónál
Rengetegen figyelték az égi jelenséget a szekszárdi Kálvária kilátónál
Fotó: Makovics Kornél

Tolna vármegye lázban égett

Tolna vármegye több településén is szerveztek közös észlelést: Bonyhádon, Paks környékén és a Gemenci erdő tisztásain is kisebb csoportok figyelték az eget. A közösségi oldalak fényképekkel teltek meg: amatőr fotósok és hobbicsillagászok egyaránt megörökítették a vörösbe borult égitestet.

A teljes holdfogyatkozás ritka élmény, amely sokak számára életre szóló emléket jelent. Szekszárdon egy idős házaspár úgy fogalmazott: „Nem akartuk kihagyni. Ki tudja, mikor látunk ilyet újra, együtt, innen a kilátóból.”

A vasárnap esti esemény nem csupán természeti jelenség volt, hanem közösségi élmény is: emberek százai és ezrei osztoztak ugyanabban a pillanatban a vörös fénybe burkolózó Hold látványában – egy estére mindenki az égre figyelt.

Sokan várták a kilátóban a holdfogyatkozást

Fotók: Makovics Kornél

 

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
