Ne vegyünk új télikabátot, idén is elmarad a tél! Bár ebben sem értenek egyet az időjósok

A meteorológusok előzetes prognózisa szerint az ünnepek alatt inkább enyhe, száraz idő várható, mintsem hóval borított táj. Míg egy másik szakértői csapat ennek az ellenkezőjét állítja. Ez utóbbi szerint, a La Nina-jelenségnek köszönhetően sarkvidéki levegő érkezik Európa középső része felé. A hosszú távú modellek elkészítését az El Ninó és a hideg párja az El Nina mozgása alapján készítették el.

Bár a tél hivatalosan csak december végén kezdődik, a meteorológusok már most előrejelzéseket készítettek az idei szezonról. Az elmúlt évek enyhe telei után sokan reménykednek egy igazi, hóval borított karácsonyban, de úgy tűnik, idén sem lesz szerencsénk. Az előrejelzések szerint a hőmérséklet az átlag felett alakul, és a csapadék sem kecsegtet havazással.

Az asztronómiai tél december 21-én veszi kezdetét, de a meteorológusok szerint az időjárás inkább egy késő őszi hangulatot idéz majd. Éjszakánként ugyan előfordulhatnak mínuszok, de nappal többnyire plusz fokokat mérhetünk. A december utolsó tíz napja csapadékban szegényes lesz, ami azt jelenti, hogy nemcsak az eső, hanem a havazás is elmarad.

A hosszútávú időjárás-előrejelző modellek (ECMWF és CFS2) az átlagosnál 1-2 fokkal melegebb telet prognosztizálnak. Januárra és februárra viszont fokozott hidegbetöréseket.

A másik előrejelzés szerint a La Nina-jelenség erőteljes hatással lesz az időjárásra, és hideg, havas lesz a tél. Abban megegyeznek, hogy a legzordabb időszak a következő év januárjában és februárjában lesz.

Szilveszterkor sem kell vastag kabátot felvenni

Az év utolsó napjai sem ígérnek igazi téli hangulatot. Bár borongósabb, felhős idő várható, a hőmérséklet továbbra is enyhe marad. Szilveszterkor helyenként akár plusz 10 fok fölé is kúszhat a hőmérő higanyszála, így a tűzijátékot nézőknek elég lesz egy könnyű kabát.

A január hagyományosan enyhébb időt hoz, a komolyabb hideg a hónap második felében érkezik. Ekkor van esély arra, hogy megjelenjen a hó, és a tél valóban télnek tűnjön. A február második feléig tartó hideg időszak kedvezhet a téli sportok szerelmeseinek, akik a hegyekben élvezhetik a havat és a fagyos időt.