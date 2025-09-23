Szerdán végérvényesen véget ér az idei nyár – mutatjuk, milyen idő vár ránk a folytatásban

Egyik napról a másikra esik a hőmérséklet közel 10 fokot. Ezzel az idei nyárnak vége, a következő hetekben, hónapokban több csapadékra számíthatunk, de az évszakhoz képest meleg idő még eltart egy darabig.

Szerdán érkezik egy hidegfront, és ez véget vet az idei nyárnak, a következő hetekben gyakoriak lesznek az esők, de a hőmérséklet még 20 fok körül alakul októberben is

Forrás: Pexels/Andrea Piacquadio

Az idei nyárnak vége, de ősszel sem fogunk fázni

Az átlagnál melegebb ősz azt jelenti, hogy a nyár szinte észrevétlenül nyúlik tovább, miközben a természet már a téli pihenőre készülne. Ez nemcsak a mezőgazdaságra, hanem az emberi szervezetre is hatással lehet. A tartós meleg befolyásolhatja az immunrendszer felkészülését a hidegebb hónapokra, és meghosszabbíthatja az allergiaszezont, ami különösen a parlagfűre érzékenyeknek jelent rossz hírt – írta a köpönyeg.hu

A háttérben a Csendes-óceánon zajló La Niña-jelenség állhat, amely bár közvetlenül főként Észak-Amerikát érinti, Közép-Európában is éreztetheti hatását az enyhébb légtömegek és a nyugati áramlás fokozódása révén. Idén az őszi hónapokban a hőmérséklet gyakran maradhat a sokéves átlag fölött, és az évszak végéig nem valószínűek a jelentősebb hidegbetörések.

Csapadékos hónapok jönnek, amire a gazdák vártak

Bár a száraz nyári időszak után a csapadék sokaknak jó hír, az előrejelzések szerint idén ősszel Közép-Európában az átlagosnál jóval több eső érkezhet, különösen Magyarországon. A gyakori atlanti ciklonok miatt nemcsak tartós esőzésekre, hanem hirtelen, nagy intenzitású záporokra is számítani kell. Ezek rövid idő alatt okozhatnak villámárvizeket, és a szántóföldeken is gondot jelenthet a túl sok nedvesség. Az őszi csapadék bősége fontos szerepet játszik a talaj nedvességtartalmának helyreállításában, ami a jövő évi mezőgazdasági termés szempontjából kulcsfontosságú lehet.

Ugyanakkor a nedves, enyhe időjárás kedvezhet a gombás megbetegedések terjedésének is, ezért a szakértők arra figyelmeztetnek: a meleg, esős ősz egyszerre jelenthet könnyebbséget és kihívást.