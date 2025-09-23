1 órája
Szerdán végérvényesen véget ér az idei nyár – mutatjuk, milyen idő vár ránk a folytatásban
Szerdán napközben éri el térségünket egy hidegfront, mely úgy tűnik alaposan megváltoztatja majd a további napok időjárását is. Az idei nyárnak vége, de ez nem jelenti azt, hogy máris be kell fűtenünk a lakásban. A húsz fok körüli hőmérséklet kitart október végéig. Összességében melegebb lesz az ősz az évszakhoz képest.
Egyik napról a másikra esik a hőmérséklet közel 10 fokot. Ezzel az idei nyárnak vége, a következő hetekben, hónapokban több csapadékra számíthatunk, de az évszakhoz képest meleg idő még eltart egy darabig.
Az idei nyárnak vége, de ősszel sem fogunk fázni
Az átlagnál melegebb ősz azt jelenti, hogy a nyár szinte észrevétlenül nyúlik tovább, miközben a természet már a téli pihenőre készülne. Ez nemcsak a mezőgazdaságra, hanem az emberi szervezetre is hatással lehet. A tartós meleg befolyásolhatja az immunrendszer felkészülését a hidegebb hónapokra, és meghosszabbíthatja az allergiaszezont, ami különösen a parlagfűre érzékenyeknek jelent rossz hírt – írta a köpönyeg.hu
A háttérben a Csendes-óceánon zajló La Niña-jelenség állhat, amely bár közvetlenül főként Észak-Amerikát érinti, Közép-Európában is éreztetheti hatását az enyhébb légtömegek és a nyugati áramlás fokozódása révén. Idén az őszi hónapokban a hőmérséklet gyakran maradhat a sokéves átlag fölött, és az évszak végéig nem valószínűek a jelentősebb hidegbetörések.
Csapadékos hónapok jönnek, amire a gazdák vártak
Bár a száraz nyári időszak után a csapadék sokaknak jó hír, az előrejelzések szerint idén ősszel Közép-Európában az átlagosnál jóval több eső érkezhet, különösen Magyarországon. A gyakori atlanti ciklonok miatt nemcsak tartós esőzésekre, hanem hirtelen, nagy intenzitású záporokra is számítani kell. Ezek rövid idő alatt okozhatnak villámárvizeket, és a szántóföldeken is gondot jelenthet a túl sok nedvesség. Az őszi csapadék bősége fontos szerepet játszik a talaj nedvességtartalmának helyreállításában, ami a jövő évi mezőgazdasági termés szempontjából kulcsfontosságú lehet.
Ugyanakkor a nedves, enyhe időjárás kedvezhet a gombás megbetegedések terjedésének is, ezért a szakértők arra figyelmeztetnek: a meleg, esős ősz egyszerre jelenthet könnyebbséget és kihívást.
Bár az enyhébb ősz elsőre kedvezőnek tűnhet, az időjárás gyors változása miatt a hirtelen lehűlés vagy egy extrém esőzés bármikor bekövetkezhet.