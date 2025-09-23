szeptember 23., kedd

Tekla névnap

25°
+30
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Búcsú a nyártól

1 órája

Szerdán végérvényesen véget ér az idei nyár – mutatjuk, milyen idő vár ránk a folytatásban

Címkék#csapadék#hőmérséklet#hidegfront

Szerdán napközben éri el térségünket egy hidegfront, mely úgy tűnik alaposan megváltoztatja majd a további napok időjárását is. Az idei nyárnak vége, de ez nem jelenti azt, hogy máris be kell fűtenünk a lakásban. A húsz fok körüli hőmérséklet kitart október végéig. Összességében melegebb lesz az ősz az évszakhoz képest.

Mauthner Ilona

Egyik napról a másikra esik a hőmérséklet közel 10 fokot. Ezzel az idei nyárnak vége, a következő hetekben, hónapokban több csapadékra számíthatunk, de az évszakhoz képest meleg idő még eltart egy darabig.

Az idei nyárnak a héten vége lesz, de még nem kell befűteni
Szerdán érkezik egy hidegfront, és ez véget vet az idei nyárnak, a következő hetekben gyakoriak lesznek az esők, de a hőmérséklet még 20 fok körül alakul októberben is
Forrás: Pexels/Andrea Piacquadio

Az idei nyárnak vége, de ősszel sem fogunk fázni

Az átlagnál melegebb ősz azt jelenti, hogy a nyár szinte észrevétlenül nyúlik tovább, miközben a természet már a téli pihenőre készülne. Ez nemcsak a mezőgazdaságra, hanem az emberi szervezetre is hatással lehet. A tartós meleg befolyásolhatja az immunrendszer felkészülését a hidegebb hónapokra, és meghosszabbíthatja az allergiaszezont, ami különösen a parlagfűre érzékenyeknek jelent rossz hírt – írta a köpönyeg.hu

A háttérben a Csendes-óceánon zajló La Niña-jelenség állhat, amely bár közvetlenül főként Észak-Amerikát érinti, Közép-Európában is éreztetheti hatását az enyhébb légtömegek és a nyugati áramlás fokozódása révén. Idén az őszi hónapokban a hőmérséklet gyakran maradhat a sokéves átlag fölött, és az évszak végéig nem valószínűek a jelentősebb hidegbetörések.

Csapadékos hónapok jönnek, amire a gazdák vártak 

Bár a száraz nyári időszak után a csapadék sokaknak jó hír, az előrejelzések szerint idén ősszel Közép-Európában az átlagosnál jóval több eső érkezhet, különösen Magyarországon. A gyakori atlanti ciklonok miatt nemcsak tartós esőzésekre, hanem hirtelen, nagy intenzitású záporokra is számítani kell. Ezek rövid idő alatt okozhatnak villámárvizeket, és a szántóföldeken is gondot jelenthet a túl sok nedvesség. Az őszi csapadék bősége fontos szerepet játszik a talaj nedvességtartalmának helyreállításában, ami a jövő évi mezőgazdasági termés szempontjából kulcsfontosságú lehet.

Ugyanakkor a nedves, enyhe időjárás kedvezhet a gombás megbetegedések terjedésének is, ezért a szakértők arra figyelmeztetnek: a meleg, esős ősz egyszerre jelenthet könnyebbséget és kihívást.

Bár az enyhébb ősz elsőre kedvezőnek tűnhet, az időjárás gyors változása miatt a hirtelen lehűlés vagy egy extrém esőzés bármikor bekövetkezhet.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu