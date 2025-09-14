Ilyen lesz 2026 tavaszán az időjárás – Már most tudni lehet?

A régi idők embere sokszor az eget figyelve, az évszázadok alatt megfigyelt tapasztalatokra hagyatkozva igyekezett megjósolni, milyen időjárás várható a következő évszakban. Szeptember 14-e, Lambert napja éppen egy ilyen jelentős dátum: a hagyomány szerint ha ezen a napon szép az idő, akkor a következő tavasz is ragyogó lesz, írja a Köpönyeg.hu.

Érdemes belegondolni, mennyire fontos szerepe volt egy-egy ilyen népi jóslatnak a múltban. Amikor nem álltak rendelkezésre modern előrejelzések, radarok és számítógépes modellek, a falvak lakói az égi jelekből próbáltak következtetni. A szeptemberi derű például azt sugallta, hogy a föld megpihen, és a tél nem lesz annyira zord, így a vetések tavasszal hamar kihajtanak. A népi megfigyelések persze nem mindig bizonyultak pontosnak, de a közösségeket összekapcsolták, és kapaszkodót adtak az évszakok váltakozásában.

Akkor most milyen tavaszra is számíthatunk? Idén Lambert napja felemás idővel érkezett. A népi jóslat tehát most kedvező jelzést adott: ha hihetünk az elődeink tapasztalatának, jövő tavasszal lesz napsütés, de eső is, és enyhe, kellemes idő várhat ránk. Ha a jóslat beteljesül, a következő tavasz a mezőgazdaságnak is új lendületet hozhat.