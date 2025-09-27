Itt a jó hír: végleg elfelejthetjük az esős napokat!

Úgy tűnik, fellélegezhetünk, a borongós, esős napok után végre ismét a napsütésé lesz a főszerep. A Köpönyeg szakportál előrejelzései szerint szombaton déltől egyre több helyen bukkan elő a nap, igazi kirándulóidő lesz, 20 fok körüli maximumokkal. Vasárnap egy lapáttal még erre is rátesz az időjárás: marad a napsütés, s a legmelegebb órákban akár 20-22 fokot is mérhetünk. A hosszabb távú előrejelzés szerint október első hétvégéjéig biztosan ilyen időben lesz részünk.

Sok lesz a napsütés a hétvégén