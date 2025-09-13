szeptember 13., szombat

Jön a lehűlés, előkerül az esernyő és a pulóver

Teol.hu

Szombaton még nyárias időjárásban lesz részünk sok napsütéssel, majd vasárnap újabb hidegfront érkezik, amelynek csapadékzónája nyugatról kelet felé haladva sokfelé okoz esőt, záporesőt, helyenként akár beágyazott zivatart is – írja a Met.hu.

Beautiful,Woman,Enjoying,Rainy,Day,After,Intense,Run
Erősen megváltozik az időjárás
Fotó: dotshock / Forrás:  Shutterstock

Csapadékot, viharokat és záport-zivatart is tartogat a hétvége időjárása. Amíg szombaton még 27 fok is lehet, vasárnap már napközben is 20 fok körülire hűl le a levegő, beköszönt az igazi ősz. Ez persze nem jelenti azt, hogy idén már nem lesz jó idő, de az biztos, hogy vasárnap a pulóver, az esernyő vagy az esőkabát nem maradhat otthon. Az előrejelzések szerint az egész hét változékony lesz: keddre például melegre számíthatunk az előrejelzések szerint.

 

 

