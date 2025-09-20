Jönnek az R betűs hónapok – leülni a földre már nem szabad, de a fűnyírózás még belefér

Tegnap délben két furcsa jármű keringőzött ablakom alatt, a játszótéren. Piros színű masinák, fűnyírók. Elöl gyorsan forgó kés vágta a megnőtt zöld szálakat, s fújta a hátsó nagy műanyagdobozba. A fű mellé már egyre több sárga levél került. Mert, bár még a legtöbb fa őrzi tavasszal kapott zöld ruháját, a lombok itt-ott már színeződnek, sárgára, barnára váltanak. Itt az ősz. Még előttünk az indián nyár, vagy ahogy gonoszkodva mondjuk, a vénasszonyok nyara, a hőmérő higanyszála is a 30-as vonalig kúszik, de már berregnek a hónapok: szeptemberrr, októberrr, novemberrr. Aztán jön a tél. Fehér lesz a világ. Ezekre a szerkezetekre majd hóekét, talán kis hómarót is szerelnek, de ma nagykabát nélkül, sőt, még rövidujjú ingben járunk, melegedünk.