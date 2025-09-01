szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

26°
+26
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Álláspont

1 órája

Sisak a Marson?

Címkék#sisak#lovag#Marson#NASA

A NASA marsjárója újabb különös formációt fedezett fel a vörös bolygón. A kőzet alakja sajátos, egy középkori sisak rajzolódik ki belőle. A tudósok eróziót emlegetnek, a képzelet viszont már lovagokat lát a kráterek között.

Szeri Árpád

Nem egy múzeumból, hanem a vörös bolygóról érkezett a hír, mely szerint a NASA marsjárója, a Perseverance egy középkori sisak formájú objektumot talált egy kráter közelében. A tudósok persze rögtön megmagyarázták, hogy ez csak egy olyan kőzet, amit a szél és az időjárás szeszélye alakított így ki. Ám mi van akkor, ha tévednek? Mi van akkor, ha valójában a középkori Szent Grál-expedíció egyszerűen eltévesztette az útvonalat, és nem Jeruzsálemben, hanem a Marson kötött ki?

középkori sisak
A Marson fellelt középkori sisak, még nem tudni, ki hagyta el, de lehet, hogy csak a természet játéka

Középkori sisak, lovagok, sárkány

Képzeljük csak el: marsi lovagok, akik díszes csúcsos sisakban pattannak fel robotlovaikra, hogy a kráterek között vívjanak csörtét. Lehet, hogy a völgy valójában csak egy elfeledett lovagi torna pályája, és a vörös homok nem más, mint az egykori zászlók festékének maradványa. A Perseverance egyébként tavaly talált már egy hasonló sisakot, így lassan kezdhetünk gyanakodni, hogy a Mars valójában a történelem legnagyobb középkori régiségboltja.

És ha jobban belegondolunk, ez kifejezetten logikus lenne. Hol máshol érezné magát otthon egy páncélos vitéz, mint ott, ahol a várfalak helyett porviharok állítják meg az ellenséget? A Perseverance legközelebb talán egy vártorony kőalapját is megtalálja, vagy ki tudja – egy marsi hétfejű sárkány fosszíliáját.

Addig is, míg a NASA adatokat elemez, mi elgondolhatjuk, hogy egyszer majd a történelemkönyvek így kezdődnek – „A középkor időszaka Európában lezárult a 17. században, de a Marson máig tart, ahol páncélos vitézek őrzik a krátereket.”

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu