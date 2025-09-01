Sisak a Marson?

Nem egy múzeumból, hanem a vörös bolygóról érkezett a hír, mely szerint a NASA marsjárója, a Perseverance egy középkori sisak formájú objektumot talált egy kráter közelében. A tudósok persze rögtön megmagyarázták, hogy ez csak egy olyan kőzet, amit a szél és az időjárás szeszélye alakított így ki. Ám mi van akkor, ha tévednek? Mi van akkor, ha valójában a középkori Szent Grál-expedíció egyszerűen eltévesztette az útvonalat, és nem Jeruzsálemben, hanem a Marson kötött ki?

A Marson fellelt középkori sisak, még nem tudni, ki hagyta el, de lehet, hogy csak a természet játéka

Középkori sisak, lovagok, sárkány

Képzeljük csak el: marsi lovagok, akik díszes csúcsos sisakban pattannak fel robotlovaikra, hogy a kráterek között vívjanak csörtét. Lehet, hogy a völgy valójában csak egy elfeledett lovagi torna pályája, és a vörös homok nem más, mint az egykori zászlók festékének maradványa. A Perseverance egyébként tavaly talált már egy hasonló sisakot, így lassan kezdhetünk gyanakodni, hogy a Mars valójában a történelem legnagyobb középkori régiségboltja.

És ha jobban belegondolunk, ez kifejezetten logikus lenne. Hol máshol érezné magát otthon egy páncélos vitéz, mint ott, ahol a várfalak helyett porviharok állítják meg az ellenséget? A Perseverance legközelebb talán egy vártorony kőalapját is megtalálja, vagy ki tudja – egy marsi hétfejű sárkány fosszíliáját.

Addig is, míg a NASA adatokat elemez, mi elgondolhatjuk, hogy egyszer majd a történelemkönyvek így kezdődnek – „A középkor időszaka Európában lezárult a 17. században, de a Marson máig tart, ahol páncélos vitézek őrzik a krátereket.”