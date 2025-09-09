szeptember 9., kedd

1 órája

Marad a meleg, de már lehet zápor, zivatar

Tolna vármegyében szerdán eleinte változóan felhős, napos időre számíthatunk, csapadék csak elszórtan fordulhat elő. Íme a 2025. augusztus tizedikére vonatkozó időjárás előrejelzés.

Brunner Mónika

Tolna vármegye, időjárás előrejelzés, szerda. Felhős és napos idő várható. Számíthatunk arra, hogy egyre többfelé beborul az ég, és egyre több helyen várható eső, valamint zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Az országban a keleti, délkeleti szél többfelé élénk, a Dunántúlon helyenként erős lesz. 

holnapi időjárás
Időjárás, 2025. szeptember tizedike, szerda, Tolna vármegye. Felhős és meleg idő várható, a meteorológusok 2 milliméteres csapadékot is jeleznek térségünkben
Fotó: (illusztráció) MW

Időjárás: meleg várható záporokkal 

A hőmérséklet kora reggel 17 és 19 fok között alakul, míg napközben 22 és 29 fok között mozog, a legmelegebb idő délen, délkeleten várható. A változékony idő miatt érdemes rétegesen öltözködni, és esernyőt is magunkkal vinni, különösen délután. Allergiásoknak fontos észben tartani a parlagfű pollenkoncentrációja nagyon magas, és záporok környezetében az allergiás tünetek fokozódhatnak.

 

