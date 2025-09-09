Marad a meleg, de már lehet zápor, zivatar

Tolna vármegye, időjárás előrejelzés, szerda. Felhős és napos idő várható. Számíthatunk arra, hogy egyre többfelé beborul az ég, és egyre több helyen várható eső, valamint zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Az országban a keleti, délkeleti szél többfelé élénk, a Dunántúlon helyenként erős lesz.

Időjárás, 2025. szeptember tizedike, szerda, Tolna vármegye. Felhős és meleg idő várható, a meteorológusok 2 milliméteres csapadékot is jeleznek térségünkben

Fotó: (illusztráció) MW

Időjárás: meleg várható záporokkal

A hőmérséklet kora reggel 17 és 19 fok között alakul, míg napközben 22 és 29 fok között mozog, a legmelegebb idő délen, délkeleten várható. A változékony idő miatt érdemes rétegesen öltözködni, és esernyőt is magunkkal vinni, különösen délután. Allergiásoknak fontos észben tartani a parlagfű pollenkoncentrációja nagyon magas, és záporok környezetében az allergiás tünetek fokozódhatnak.