szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

15°
+24
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mi várható?

1 órája

Mutatjuk, hogy alakul az időjárás a szüreti napok alatt

Címkék#Szekszárdi Szüreti Napok#csapadék#égbolt

A szabadtéri rendezvényeknek kedvez az előttünk álló hétvége időjárása.

Teol.hu

Az előrejelzések alapján úgy fest, az égiek kegyeikbe fogadják a Szekszárdi Szüreti Napokat, hiszen meleg, nyárias, csapadékmentes időre van kilátás az előttünk álló hétvégén. Pénteken túlnyomóan túlnyomóan napos égbolt várható, nem lesz eső. A nappali felmelegedés erősödik, délután 24-29 fok is lehet – ígéri a Koponyeg.hu.

Ahogy tavaly, úgy idén is ragyogó idő várható a Szekszárdi Szüreti Napok ideje alatt
Fotó: Kiss Albert (archív)

A folytatásban hasonló idő várható. Szombaton verőfényes, száraz időre készülhetünk. Csapadék nem valószínű. A hőmérséklet 25 és 30 fok közé emelkedik. A vasárnap még ennél is melegebb időt tartogat, nyárias, napfényes időre van kilátás 27-32 fok körüli hőmérsékletekkel. Eső továbbra sem valószínű.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu