Mutatjuk, hogy alakul az időjárás a szüreti napok alatt

Az előrejelzések alapján úgy fest, az égiek kegyeikbe fogadják a Szekszárdi Szüreti Napokat, hiszen meleg, nyárias, csapadékmentes időre van kilátás az előttünk álló hétvégén. Pénteken túlnyomóan túlnyomóan napos égbolt várható, nem lesz eső. A nappali felmelegedés erősödik, délután 24-29 fok is lehet – ígéri a Koponyeg.hu.

Ahogy tavaly, úgy idén is ragyogó idő várható a Szekszárdi Szüreti Napok ideje alatt

Fotó: Kiss Albert (archív)

A folytatásban hasonló idő várható. Szombaton verőfényes, száraz időre készülhetünk. Csapadék nem valószínű. A hőmérséklet 25 és 30 fok közé emelkedik. A vasárnap még ennél is melegebb időt tartogat, nyárias, napfényes időre van kilátás 27-32 fok körüli hőmérsékletekkel. Eső továbbra sem valószínű.