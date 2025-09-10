Mutatjuk, szükség lesz-e esernyőre

szeptember 10., szerda

A szerdaihoz hasonló időre számíthatunk csütörtökön is.

Révészné Hanol Erzsébet

A csütörtök is erősen felhős, borult idővel indul, az összefüggő csapadék északkelet felé lassan elhagyja térségünket. Később a középső és nyugati országrészben hosszabb időre kisüt a nap, gomolyfelhős, napos idő várható. Napközben délnyugaton, nyugaton elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar. Estére mindenhol csökken a felhőzet. A déli, délkeleti szél a Dunántúlon északnyugatira fordul, megélénkül, néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22, 28 fok között valószínű.

Forrás:  Shutterstock

Pénteken általában gomolyfelhős, napos idő várható. Napközben csak kevés helyen lehet zápor, zivatar. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 11 és 18, délután 24 és 29 fok között várható – írja a HungaroMet előrejelzése.

 

