Összegzés a nyárról

57 perce

Túl vagyunk a nehezén – a hetedik legmelegebb nyár volt az idei

Az elmúlt 125 év hetedik legmelegebb nyara volt az idei a HungaroMet adatai alapján. Júliusban a csúcsérték többször is meghaladta a 40 fokot, nagyon forró, nagyon száraz hónapokon vagyunk túl. A következő napokban még marad a kellemesen meleg idő, a hónap második felétől bekopogtat az ősz.

Mauthner Ilona

A HungaroMet Nonprofit Zrt. mérései alapján az idei nyár középhőmérséklete országos átlagban 1,2 fokkal meghaladta az 1991–2020-as éghajlati normált, amivel a hetedik legmelegebb 1901 óta. Több hőhullám is kialakult, júliusban a mért legmagasabb hőmérséklet meghaladta a 40 fokot is. Nagyon forró, nagyon száraz hónapokon vagyunk túl. 

nagyon forró, nagyon száraz volt a nyár
Nagyon forró, nagyon száraz volt az idei nyár
Forrás: HungaroMet

 

Nagyon forró, nagyon száraz volt az idei nyár

Az idei összességében a nyolcadik legszárazabb nyarat eredményezte a XX. század kezdetétől. Az évszak középhőmérséklete országosan 22,06 Celsius fok volt, ami 1,22 fokkal haladta meg az átlagot. Ezzel a hetedik legmelegebb nyár volt 1901 óta. A június a második legmelegebb lett a XX. század eleje óta. A nyár középhőmérséklete az ország legnagyobb részén, síkvidéken 21,5 és 22,5 fok között alakult, de az Alföld középső és déli részén többfelé meghaladta a 23 fokot.

Az évszak csapadékösszege országos átlagban 119 milliméter volt. Ezzel a nyolcadik legszárazabb nyár volt 1901 óta. Mindhárom hónap csapadéka elmaradt az átlagtól, júniusban 83 százalékkal, júliusban 15 százalékkal, augusztusban 23 százalékkal hullott kevesebb eső, mint az 1991–2020-as átlag. Országos átlagban a június a legszárazabb volt a XX. század eleje óta.

nagyon száraz volt az idei nyár
Nagyon száraz volt az idei nyár, ez sok gondot okozott a mezőgazdaságban
Forrás: HungaroMet

Augusztus utolsó hetében visszatért a nyár

Augusztus végén egy hullámzó ciklonrendszer előoldalán melegebb levegő áramlott hazánkba, augusztus 28-án és 29-én 35 fok közelében alakult a legmagasabb hőmérséklet, majd a frontrendszer elérte az országot. Augusztus 29-én a Dunántúlon már voltak 10 milliméter feletti csapadékok, majd augusztus 30-án az ország nyugati felében nagy területen mértek 30 millimétert, a Balaton környezetében 40 millimétert meghaladó csapadékot.

A nyári napok száma országosan 78, a hőségnapoké 43 volt idén nyáron. Forró nap (35 fok feletti) országos átlagban 8 fordult elő, ami 5 nappal több a sokévi átlagnál. Országosan 22 csapadékos nap volt az idén nyáron. 

Így alakul a hét második fele: jönnek az esős napok

Csütörtökön érkezik a változás, addig marad a nyári idő. Akkor egy hidegfront éri el a régiót, esőt és lehűlést hoz magával. Vasárnapig szinte minden nap esni fog, a hőmérséklet 25 fokra esik vissza. Egyelőre úgy tűnik, szeptember végéig nem tér vissza a 30 fokos meleg, de fázni sem fogunk. Változékonyabb lesz az idő, jellemzően 25 fokos hőmérséklettel, éjszaka pedig 12-13 fogra hűl le a levegő.

 

 

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
