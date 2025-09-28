Napsütéses kirándulóidővel zárul a hét

A borongós, esős napok után szombaton szép napsütéses időben volt részünk. Így lesz ez vasárnap is, a hét utolsó napján is sok napsütésre számíthatunk. A Köpönyeg időjárás-előrejelző portál szerint változóan felhős, de száraz idő ígérkezik. A légmozgás átmenetileg mérséklődik. A csúcshőmérséklet 20–22 fok között valószínű.

Száraz, napos időre lehet számítani vasárnap (Fotó: Mediaworks)

Hétfőn időszakosan erősen megnövekszik a felhőzet, elszórtan kialakulhat zápor. Az északkeleti szél ismét feltámad, néhol erős lökések is kísérhetik. A maximum továbbra is 20 fok környékén marad. Kedden borongós, felhős égboltra lehet számítani, néhol esővel, záporral. Az északi, északkeleti szél több helyen élénk lehet. A reggeli minimum 6–12, a délutáni hőmérséklet 12–19 fok között alakul majd.