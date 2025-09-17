Időjárás
2 órája
Nem adja magát könnyen a nyár, szeszélyes nap vár ránk
Úgy tűnik, szeptember közepén még nem kell végleg elpakolnunk a napszemüveget! Szerdán ugyan lesznek felhők az égen, de összességében sok napsütésben lesz részünk. Az északnyugati szél napközben több helyen feltámad, így nem árt, ha van kéznél egy könnyebb kabát. A délutáni hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul.
Csütörtökön már szinte igazi késő nyári idő köszönt ránk: túlnyomóan napos lesz az ég, esőtől nem kell tartanunk. A szél többnyire mérsékelt marad, csak helyenként élénkülhet meg. A legmelegebb órákban 20–26 fok közötti értékeket mérhetünk, így egy napsütéses kávézás vagy délutáni séta is könnyedén belefér.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre