Nem viccel az időjárás – ezeket a tüneteket érezheti magán a következő napokban

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek, írja a Köpönyeg.hu portál.

Gyakrabban törhet ránk fejfájás – ez az idő különösen megviseli a frontokra érzékenyeket

Szerdán megérkezett Tolnába is a hidegfront, a következő napokban borongós idő várható, több helyen esővel, záporokkal. Az északkeleti szél sokfelé élénk, olykor erős lehet. A hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. A kora reggeli órákban ködfoltok nehezíthetik a közlekedést. Jelentősebb változást a hétvége hozhat, akkor már több lehet a napsütés, de még előfordulhatnak kisebb esők is. A hőmérsékleti maximumok 20 fok körül alakulnak majd.