Marad a nyár
10 órája
Ragyogó napsütésben sütkérezhetünk a hét utolsó napján
Marad a meleg, a meteorológiai előrejelzések szerint vasárnap is ragyogó, napos időben lesz részünk.
A ragyogó szeptember eleji napsütést inkább csak fátyolfelhők zavarják. Nem lesz eső, 29-30 fok köré erősödik a nappali felmelegedés – írja a Köpönyeg. A nyári meleg még marad a térségben: hétfőn fátyolfelhős, száraz időre van kilátás. A szél mérsékelt marad. Reggel 16, délután 30 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Kedden és szerdán szintén sok napsütés ígérkezik, gomoly- és fátyolfelhőkkel. A déli szél csak néha élénkül meg, 30-32 fok körüli hőség valószínű.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre