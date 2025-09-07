Ragyogó napsütésben sütkérezhetünk a hét utolsó napján

A ragyogó szeptember eleji napsütést inkább csak fátyolfelhők zavarják. Nem lesz eső, 29-30 fok köré erősödik a nappali felmelegedés – írja a Köpönyeg. A nyári meleg még marad a térségben: hétfőn fátyolfelhős, száraz időre van kilátás. A szél mérsékelt marad. Reggel 16, délután 30 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Kedden és szerdán szintén sok napsütés ígérkezik, gomoly- és fátyolfelhőkkel. A déli szél csak néha élénkül meg, 30-32 fok körüli hőség valószínű.

Marad a nyárias idő, a következő napokban 30 fok körüli hőmérséklet várható

Fotó: Mediaworks